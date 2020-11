Perugia, movida e fiume di gente in centro poco prima del coprifuoco: niente distanziamento | Video

08 novembre 2020 a

a

a

C'è del movimento a Perugia. Alla faccia delle disposizioni sul rispetto del distanziamento e in alcuni casi dell'uso delle mascherine. Il rispetto del coprifuoco quello sì, almeno in queste immagini che proponiamo e che documentano ciò che succede in centro storico alle ore 17.30 (segnatamente di venerdì scorso 6 novembre). Un fiume di gente, gruppi di ragazzi assembrati in video da situazione "pre-covid."

Proprio venerdì in quattordici sono stati sorpresi nello stesso tavolo del bar, niente distanziamento, secondo gli agenti di polizia locale in piena violazione dell’ultimo Dpcm.

E’ scattata così la multa anti-Covid da 400 euro per un locale del centro storico. Gli agenti hanno anche sanzionato un pubblico esercizio “per aver consentito il consumo al tavolo ad un numero superiore di quattro persone non conviventi".

Nel pomeriggio di ieri, sabato in serata, sempre in centro storico si sono concentrati gruppi di giovani, anche minorenni, senza il rispetto del distanziamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.