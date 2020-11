Turismo, a Foligno arrivi e presenze in crescita del 60% in 15 anni

08 novembre 2020 a

a

a

E’ un settore in crescita quello del turismo a Foligno. Stando ai dati relativi agli arrivi e alle presenze nel territorio comunale, contenuti nel Documento unico di programmazione 2021-2023, recentemente approvato dalla giunta, tra il 2005 e il 2019 gli arrivi di turisti italiani e stranieri sono cresciuti complessivamente del 63%, mentre le presenze (ossia il numero di notti trascorse in una struttura ricettiva) circa del 65%.

Si passa infatti dai 75.364 arrivi del 2005, il peggiore della serie, per arrivare ai 119.750 al 31 dicembre 2019. Per le presenze si va dalle 139.556 di 15 anni fa, alle 213.730 con cui si è chiuso l’ultimo anno.



Servizio integrale a cura di Jacopo Barbarito sul Corriere dell'Umbria dell'8 novembre



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.