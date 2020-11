Foligno, tre sanitari positivi al Covid: isolato reparto di Pneumologia

08 novembre 2020 a

Altri tre casi di positività al Covid tra il personale sanitario dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno, tanto da dover isolare il reparto di Pneumologia. L’isolamento dell’area è avvenuto nella giornata di venerdì 6 novembre, quando sono stati riscontrati tre contagi tra gli operatori del reparto, oltre che tra i pazienti per i quali si sta cercando una nuova collocazione. Secondo caso del genere in pochi giorni al San Giovanni Battista, dopo la chiusura temporanea del reparto di medicina d’urgenza riconvertito ad area Covid, a causa del riscontro martedì di tre contagi tra medici e infermieri in servizio.



