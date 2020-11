Emergenza Covid in Umbria, focolai negli ospedali ancora in aumento: doppio cluster anche a Pantalla e Foligno

Alessandro Antonini 08 novembre 2020 a

Aumentano i focolai di medici e infermieri contagiati negli ospedali. All’ospedale Covid di Pantalla sono emersi alcuni casi di positività tra il personale sanitario. I sindacati confederali hanno evidenziato una serie di problematiche, anche sui percorsi di accesso al nosocomio tra area Covid e non Covid. Il direttore sanitario dell’Usl 1, Massimo D’Angelo, dopo aver reso noto che sono scattate tutte le misure di contenimento, sanificazione e biosorveglianza del caso, ha annunciato una verifica dei percorsi (cosiddetti “puliti” e “sporchi”). “Ringrazio i sindacati per la segnalazione della problematica”, ha detto D’Angelo. Ma il contagio nei nosocomi con questo indice di contagiosità è diffuso, in Italia e in Umbria. E’ di ieri la notizia di un nuovo reparto isolato a Foligno, dopo quello di medicina d’urgenza (poi riaperto dopo la sanificazione). Si tratta del reparto di pneumologia, chiuso per tre operatori positivi. Nei giorni scorsi sanitari positivi accertati anche a Branca e Orvieto. Prima ancora casi di positivi sono stati accertati anche nei due ospedali di Perugia e Terni.

