Covid, a Perugia multa per aperitivo con 14 al tavolo. Movida in centro, al Pincetto giovani ballano e bevono senza mascherina

In quattordici allo stesso tavolo del bar. Niente distanziamento, secondo gli agenti di polizia locale. E violazione dell’ultimo Dpcm. E’ scattata così la multa anti-Covid da 400 euro (che si riducono a 285 se pagata entro cinque giorni) per un locale in pieno centro storico, in Corso Vannucci.

Nel corso del pomeriggio, di venerdì 6 novembre gli agenti dell’ex municipale hanno sanzionato un pubblico esercizio “per aver consentito il consumo al tavolo ad un numero superiore di quattro persone non conviventi, in violazione dell’articolo 4 del Dpcm numero 3.

Nel pomeriggio di sabato e in serata, in centro storico si sono concentrati gruppi di giovani, anche minorenni, senza il rispetto del distanziamento. Spazio a disposizione ridotto anche a causa delle vetture in sosta selvaggia. Tutto è successo sotto gli occhi del sindaco, Andrea Romizi, dell’assessore alla sicurezza, Luca Merli, degli agenti di polizia, dei vigili e dei carabinieri presenti nell’acropoli per i controlli. Alcuni gruppi si sono dispersi su intervento delle forze dell’ordine. Una ragazzina sarebbe stata aggredita da alcuni coetanei durante la fuga. Al Pincetto sono stati videoregistrati giovani senza mascherina intenti a ballare e scambiarsi bottiglie di alcolici. Lo stesso Merli ha parlato di “una marea di ragazzini”. “In questa fase dobbiamo far capire ai ragazzi e alle famiglie che così non risolveremo nulla”.



