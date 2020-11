Emergenza Covid, in Umbria gli asintomatici positivi potranno fare i tamponi nei drive through

Alessandro Antonini 08 novembre 2020 a

Cambiano le regole di isolamento e tamponi. Su decisione del Centro operativo regionale, gli asintomatici positivi (la maggior parte dei 9.375 attualmente positivi) che hanno concluso il decimo giorno di quarantena, potranno recarsi ai drive through per effettuare il secondo tampone di eventuale negativizzazione.

Accelerando così l’iter di uscita dall’isolamento: in questa fase, data la crescita esponenziale dei contagi, i tempi per il secondo tampone sono lunghi. Anche più di due o tre giorni. Questo vuol dire un sovraccarico per i medici che si occupano di assistere giornalmente i positivi isolati a domicilio. Con questa nuova procedura si punta a velocizzare.

