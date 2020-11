Centumbrie, al frantoio di Perugia pranzi e musica live in sicurezza

Sabrina Busiri Vici 08 novembre 2020 a

a

a

Confermato il calendario di pranzi alla carta con musica live stilato da Centumbrie, l’innovativo progetto di servizi di ristorazione annessi al frantoio ad Agello. Da mezzogiorno oggi, domenica 8 novembre, è in programma il pranzo accompagnato dalla performance del frontman Antonio Ballarano per un viaggio musicale che attraversa il ’900 con interessanti contaminazioni stilistiche. Domenica 15 novembre stessa formula e la musica sarà dei Two faces live. Appuntamento di degustazione, sarà peraltro l’ultimo del mese, domenica 22 novembre con Sandro Sangiorgi e vinili di accompagnamento. Per concludere il mese, domenica 29, il live di uno dei fenomeni musicali del momento, i NuGuinea, progetto musicale ricco di contaminazioni e sound vintage.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.