Umbria, professore e studenti in piazza: vogliamo la riapertura delle medie

Lezioni all’aperto a Perugia. L’iniziativa, promossa dal comitato Priorità alla Scuola, ha lo scopo di ribadire quanto la presenza, lo spazio fisico vissuto manchi a tutti. Da qui la richiesta di un ritorno in tempi brevi alla normalità in sicurezza e un no deciso alla didattica a distanza. Su tutto l’istanza più immediata: la riapertura della scuola media in Umbria “Neppure le regioni rosse hanno totalmente chiuso la secondaria di primo grado, in Lombardia fanno lezioni in presenza nelle classi di prima media”, puntualizzano le insegnati che si sono date appuntamento di fronte a palazzo Cesaroni, sede della Regione. “Quali sono i criteri adottati dalla presidente Donatella Tesei per tenere chiuse tutte le superiori?” Con questa domanda inizia la lezione la prof di Statistica, Francesca Leone. Di fronte a lei 15 studenti ad ascoltarla. “Sono ragazzi che vengono in rappresentanza di diverse scuole e il numero scelto rappresenta la composizione ideale di una classe. Non è casuale”, fa notare la prof di Scienze Patrizia Puri. Dopo Statistica, si passa alla lezione di Storia e poi di Biologia. La singolare protesta prosegue: ogni lezione ha un tema legato all’emergenza sanitaria. Parlano anche i ragazzi. “Vogliamo una scuola a misura di studente” dicono. Sotto accusa anche per loro la didattica a distanza. Colpevole, lo spiega nel dettaglio la professoressa Puri, di accentuare le disuguaglianze. “Per molti ragazzi la mancanza di mezzi, di spazi, di possibilità, diventa penalizzante per affrontare le lezioni in dad. E così vanno avanti studenti con profili forti, strutturati; chi invece è in difficoltà rimane sempre più indietro”.

Per il comitato i problemi della scuola vanno però ben oltre l’emergenza sanitaria: “Chiediamo che l’istruzione abbia un posto centrale nelle scelte politiche delle amministrazioni territoriali e nazionali. E’ necessario investirci subito a iniziare dal reclutamento di personale”.

