Perugia, attivo il nuovo servizio per favorire la digitalizzazione

08 novembre 2020 a

a

a

Taglio del nastro, nei locali in Piazza del Melo, per il nuovo servizio DigiPass Perugia, erogato dal Museo della Scienza Post in virtù di un accordo siglato tra il Comune di Perugia e la Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia nel febbraio scorso. I DigiPass sono luoghi pubblici, aperti, ad accesso libero, in cui poter trovare, nei giorni e orari di apertura indicati, un esperto a disposizione, in grado di accompagnare cittadini e imprese nell’utilizzo di servizi digitali. Il DigiPass Perugia potrà essere utilizzato, dunque, dalle persone di ogni età che trovano difficoltà nell’usare la tecnologia, dalle scuole e dalle agenzie formative che vorranno utilizzare gli spazi per organizzare momenti di formazione, ma anche dalle imprese che avranno a disposizione un luogo di confronto e condivisione. “DigiPass e Post, non solo un nuovo spazio dove i giovani possono trovare infrastrutture e strumenti per realizzare prodotti creativi, nuove dinamiche per scoprire talenti, metterli in contatto con il mondo dell’esperienza e magari delle imprese - ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture tecnologiche, digitale e Innovazione, Michele Fioroni – ma anche un luogo in cui comunità diverse, che hanno in comune il denominatore del digitale e della creatività, possono incontrarsi. Da questo incontro possono nascere nuove idee e soluzioni in grado di arricchire la città e aiutare i nostri ragazzi a vivere la tecnologia da protagonisti. Senza comunque dimenticare -ha aggiunto- la disponibilità, all’interno degli spazi DigiPass, di strumenti di inclusione digitale”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.