Perugia, il Covid frena anche le nuove assunzioni

Il Covid rallenta anche le nuove assunzioni previste dall’amministrazione comunale per il triennio 2020-2022 dal Comune di Perugia e quasi tutte concentrate nell’anno in corso. Il nuovo Dpcm, infatti, stoppa le procedure concorsuali per far fronte all’emergenza sanitaria allungando così notevolmente i tempi sia di quelle avviate che di quelle ancora da indire. Il Comune, con delibera 287 del 4 novembre, già predispone un piano di emergenza per affrontare le situazioni più problematiche, come ad esempio quella relativa alle scuole.

Attualmente è in pubblicazione un avviso di selezione pubblica, per esami, per la formazione di due graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di istruttori socio educativo assistenziale per le esigenze di asili nido e scuole dell’infanzia comunali. “L’evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid - si legge nella delibera - sta tuttavia comportando gravi difficoltà per lo svolgimento dei servizi educativi atteso che per i provvedimenti di quarantena o di isolamento fiduciario emessi dalle autorità preposte comportano la necessità di provvedere con frequenza sempre maggiore alle sostituzioni del personale educativo: si ritiene pertanto, al fine di garantire la continuità dei servizi e in attesa del completamento della procedura sopra indicata, dover disciplinare la possibilità di ricorrere a una procedura ad evidenza pubblica di messa a disposizione, che consenta a soggetti non inseriti nelle graduatorie vigenti, in possesso dei requisiti richiesti, di dichiarare la propria disponibilità a svolgere supplenze negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia comunali. Il Comune prenderà in considerazione le dichiarazioni di messa a disposizione solo in caso di indisponibilità dei soggetti inseriti nelle graduatorie vigenti”.

Per quanto riguarda gli altri concorsi, si potrà prevedere la procedura di mobilità volontaria come azione propedeutica di reclutamento per tutti quelli ancora da bandire. E’ stato inoltre deciso di anticipare al 2020 l’assunzione di due ulteriori istruttori amministrativi contabili al posto di due istruttori tecnici la cui assunzione già prevista per il 2020 viene posticipata al 2021. Il Collegio dei revisori dei conti ha già espresso parere favorevole in ordine agli aspetti di sua competenza

