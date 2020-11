GF Vip 5, sorpresa a Stefania Orlando: nella casa la sua ultima canzone scritta con un giovane autore di Terni - Video

Il brano si intitola "Babilonia", c'è la firma di Nartico, al secolo Niccolò Angelosanti, ternano poco più che ventenne, ed è stato trasmesso nella casa senza preavviso

Colpo a sorpresa per Stefania Orlando, nella casa del Grande Fratello Vip 5. Senza alcun preavviso, la produzione ha infatti trasmesso nella casa più spiata d'Italia l'ultimo brano musicale registrato dalla showgirl poco prima dell'ingresso nel reality di Canale 5.

La canzone si intitola Babilonia ed è stata scritta dall'artista romana a quattro mani con un giovane autore ternano, poco più che ventenne, ovvero Nartico, al secolo Niccolò Angelosanti, cantautore indie dell'ultimissima generazione. Il nuovo lavoro dell'artista romana, prodotto da Casamusica (www.casamusica.it) e Novalis Music (www.novalis.it) è stato registrato pochi giorni prima dell'inizio dello show. "Sembra la tua voce!", hanno detto gli altri inquilini, e Stefania ha confermato: "Sì, è la mia ultima canzone. E' nuova, doveva uscire... Se me la fanno sentire vuol dire che...". Sì, anche se Stefania non lo sapeva, il brano è uscito, visto che dal 6 novembre 2020 è disponibile in tutte le piattaforme streaming e negli store digitali.

