Covid umbria, 688 nuovi positivi in un giorno: balzo dei dei ricoveri a +24 e altri cinque in rianimazione. Quattro i morti

Ale.Ant. 07 novembre 2020 a

a

a

Sono 688 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore. Sono i dati del bollettino della Regione aggiornato alle 14.03 del 7 novembre. I tamponi effettuati nello stesso lasso di tempo sono stati 4.834. Il tasso di positività sui test eseguiti è del 14,2%, in discesa rispetto al 15,% del giorno precedente. Salgono a 403 i ricoveri complessivi (+24), con incremento importante (+9,4%) delle terapie intensive, che toccano quota 58 (+5). In crescita anche i morti: sono 178. Quattro in più in 24 ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.