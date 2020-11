Perugia, settantenne scivola mentre fa una passeggiata nel bosco. Trasportato in ospedale con l'elicottero

07 novembre 2020 a

a

a

E' stato trasportato in ospedale con una ferita alla gamba l'uomo di 70 anni che nella mattinata di sabato 7 novembre era rimasto vittima di una brutta caduta in una zona boschiva di San Giovanni in Pantano, tra Perugia e Corciano. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e il personale del Soccorso speleo-alpino oltre a un'ambulanza del 118. Chiamato a intervenire anche un elicottero dei vigili del fuoco di Arezzo. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 12.20 quando il settantenne, che era uscito per una passeggiata, è stato caricato in una barella e trasportato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.