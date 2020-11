Covid, il senatore della Lega Luca Briziarelli positivo al virus. Quarantena in Umbria

07 novembre 2020 a

Il senatore della Lega, Luca Briziarelli, positivo al Covid. E' lui stesso a darne notizia evidenziando di aver già informato tutte le persone con cui è venuto in contatto negli ultimi giorni. “Mercoledì notte ho accusato i primi sintomi - racconta - spossatezza e qualche linea di febbre. Pur non essendo entrato in contatto con soggetti positivi conclamati, visti i numerosi impegni istituzionali e contatti quotidiani, giovedì mattina mi sono subito sottoposto a tampone rapido e il risultato ha evidenziato la mia positività al Covid-19. Anche il tampone molecolare di verifica, del quale ho ricevuto il risultato, conferma tale esito." Al momento il senatorte non ha sintomi e si trovo in quarantena in Umbria. "Sono sempre stato molto attento, indossando mascherina e igienizzando spesso le mani, ma questo virus è molto subdolo e la presenza di tante persone asintomatiche aumenta in maniera esponenziale la possibilità di contagio, raccomando quindi a tutti la massima prudenza”, evidenzia.

