Terni, panni stesi vicino alla statua della Madonna in centro. Scoppia la protesta sui social

Panni stesi ad asciugare di fronte all’edicola votiva della Madonna, a Terni, in viale Cesare Battisti. La foto, scattata da alcuni automobilisti di passaggio, è stata postata nel corso della mattinata di sabato 7 novembre sui social e in pochi istanti ha scatenato reazioni a non finire tra l’indignazione e la preoccupazione. Quell’immagine, infatti, è emblematica di un disagio che ormai non conosce confini e che arriva a mostrarsi anche in pieno centro, in una delle strade più transitate della città. Nel frattempo i panni sono stati rimossi. Sull’argomento sono intervenuti anche i consiglieri comunali Francesco Filipponi (Pd) e Michele Rossi (Terni Civica).

