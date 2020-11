Covid in Umbria, ambulanze in fila al pronto soccorso di Perugia. Erozzardi: "Pazienti assistiti dopo ore"

Ale.Ant. 07 novembre 2020 a

Ambulanze in coda davanti al pronto soccorso di Perugia. Immagini scattate la sera di venerdì 6 ottobre e postate sul profilo Facebook di Marco Erozzardi segretario del Nursind di Perugia, il sindacato degli infermieri. "I pazienti in queste ambulanze dovranno attendere ore prima di scendere ed essere assistititi o ricoverati. In otto mese siamo passati da regione simbolo dell'efficienza nella lotta alla pandemia (probabilmente perché ci aveva solo sfioriti) a regione col tasso più elevato di ricoveri in terapia intensiva e un rapporto altissimo tra positivi e tamponi effettuati. Otto mesi di vantaggio buttati". Poi Erozzardi attacca la politica regionale a suo dire "sorda" alle richieste dei sindacati per affrontare la seconda ondata. In Umbria è in fase di attuazione i piano di contenimento che porterà a 576 posti letto Covid e a 127 terapie intensive generaliste ed è pronto anche un piano di salvaguardia con l'individuazione di altre strutture già esistenti da adibire a postazioni sanitarie con ulteriori posti letto. Compreso l'ospedale da campo affidato all'Esercito, in attesa dell'arrivo dell'ospedale da campo acquistato con i tre milioni di Bankitalia.

