Terni, danneggia uno scooter e aggredisce gli agenti. Arrestato un uomo in centro

A Terni venerdì 6 novembre è stato convalidato il fermo dell’uomo che era stato sorpreso dagli agenti della squadra volante della Questura mentre stava danneggiando uno scooter in via Luigi Nobili. Il fatto era accaduto nel corso della serata di giovedì 5 novembre quando il ternano, in evidente stato di alterazione, si era scagliato contro il mezzo a due ruote in sosta e poi contro gli agenti che volevano fermarlo. L’uomo era stato quindi tratto in arresto per i reati di danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ora si trova ai domiciliari in attesa del processo che è stato fissato per il prossimo 7 dicembre.

