Fori di Baschi, dieci milioni per ampliare la strada Amerina tra Orvieto e Todi e renderla più sicura

06 novembre 2020

Svolta per la viabilità ai Fori di Baschi nei pressi di Orvieto. Regione ed Anas hanno avviato la progettazione per un intervento da circa dieci milioni per l’ampliamento della strada statale 205 Amerina, divenuta passaggio strategico e obbligato a causa del blocco del viadotto Montoro. Passaggio, tra l’altro, pericoloso soprattutto per i camion. “In tema di strade statali - spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche - uno dei temi ricorrenti è quello degli incidenti che si verificano con una certa frequenza fra i mezzi presenti che si incrociano proprio in località Fori di Baschi sull’Amerina nel territorio del Comune di Orvieto”. Si tratta di una strada a un’unica carreggiata con una corsia per senso di marcia percorsa da un notevole numero di mezzi pesanti in quanto è l'unico collegamento da Orvieto verso Todi per la E45 tramite la statale 448.

