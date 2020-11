Emergenza Covid in Umbria, chieste correzioni sul report di monitoraggio. Per ora niente zone rosse a Perugia e Lago

Ale.Ant. 07 novembre 2020 a

Il report settimanale del venerdì sulle regioni, effettuato dal ministero e dall’Iss, non è stato ancora divulgato. Alcune Regioni, tra cui l’Umbria, hanno chiesto correzioni rispetto ai dati degli indicatori. In particolare nei 21 decisivi per la suddivisione delle regioni in fasce di rischio. La prossima settimana si saprà se l’Umbria resterà in giallo o meno, fa sapere il direttore regionale sanità, Claudio Dario. Intanto Palazzo Donini ha comunicato che per ora non scatteranno zone rosse in Umbria, anche se c’è attenzione per l’alto tasso di positivi a Perugia, Trasimeno e Assisi-Bastia Umbra. In base ai dati dell’ultima settimana (30 ottobre-5 novembre) i casi di Covid in Umbria risultano 13.591 (+3412), gli attualmente positivi 8890 (+2.331), i ricoveri 379 (+59), di cui in rianimazione 53 (+10), i guariti 4527 (+1033), i decessi 174 (+48), i tamponi eseguiti 320.893 (+22.265).

