Perugia, con ObFashion si mettono in mostra i nuovi talenti della moda

Una piattaforma online interamente realizzata a Perugia per promuovere i nomi emergenti della moda italiana. La start up, che ha sede nella zona di Elce, si chiama ObFashion (aka Obsession for Fashion) ed è stata fondata da due perugine d’adozione, Laura Pellegrino e Giulia Fucile, con l’obiettivo di scoprire, supportare e promuovere artigiani e giovani talenti del settore offrendo a un pubblico internazionale prodotti di alto contenuto artistico e creativo. Pezzi unici , realizzati a mano come ad esempio borse in legno o gioielli in ceramica. Uno scouting partito proprio dall’Umbria che ha acceso i riflettori su interessanti realtà come Virginia Severini (bag designer), Luca Berioli (footwear designer), Spendthrift (menswear, brand del folignate Federico Cancelli) e, ancora, I Rocchi Cashmere. “Nomi che, in Italia, sono forse ancora poco conosciuti - evidenzia Laura Pellegrino - ma che all’estero sono decisamente apprezzati. Adesso ci stiamo affacciando al mercato asiatico e a quello americano, New York in particolare”. Un coinvolgimento locale che non riguarda solo i designer ma anche aziende e professionisti che collaborano al progetto, da Fattoria Creativa al fotografo Lorenzo Montagnoli, dall’influencer Francesca Venturini al manager Carlo Battistelli. Molto più di semplice ecommerce: attraverso un magazine estremamente curato, ObFashion racconta di nuovi brand, nuovi prodotti, innovative tecniche di lavorazione, creazioni attente alla sostenibilità, al riciclo e all’uso di materiali alternativi. Una startup interamente dedicata a brand emergenti e artigiani indipendenti del Made In Italy che, con l'attuale crisi ha subito un'inaspettata accelerazione “Con ObFashion abbiamo costruito in pochi mesi un network che ad oggi supera 80 brand ed è in continua crescita - spiega Giulia Fucile - La crisi economica causata dalla Pandemia in corso ha generato in molti designer la necessità di inserirsi in canali di vendita alternativi e per questo si sono rivolti a noi. Tra aprile e maggio abbiamo registrato un aumento dei prodotti presenti nello shop online del 30% , l’obiettivo ora è raddoppiare le partnership entro maggio 2021”. Una start up in continua crescita che ha oggi la possibilità di inserirsi nella Vetrina Made in Italy di Amazon ideata per promuovere l’imprenditorialità italiana all’estero. Un piano per il rilancio del made in Italy che ha registrato nel secondo trimestre del 2020 un -41% nei ricavi. Un supporto per Ob-Fashion è arrivato anche dalla Regione Umbria che ha dato il proprio contributo riconoscendone l’idea innovativa e il potenziale di crescita.

