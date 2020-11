Positivi un medico e tre tecnici a radiologia, disagi all'ospedale di Branca

06 novembre 2020 a

Dopo il caso di positività al Covid 19 di un medico della Diagnostica per immagini dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino a Branca, la direzione sanitaria della Usl Umbria 1 e del presidio ospedaliero hanno messo in atto tutte le procedure relative alla sorveglianza sanitaria sottoponendo a tampone tutti i 31 dipendenti della struttura. La sorveglianza ha permesso di individuare anche altri tre tecnici di radiologia positivi al Covid-19 che sono stati subito messi in isolamento. L’attività della Diagnostica per immagini è stata sospesa solo per qualche ora e già nel pomeriggio di venerdì 6 novembre è ripresa normalmente. Gli utenti che hanno dovuto rinviare le prestazioni nella mattina saranno prontamente contattati per un nuovo appuntamento.

