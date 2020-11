Assisi, ex dipendente comunale compie 101 anni

07 novembre 2020 a

Un compleanno speciale alla casa di riposo Andrea Rossi di Assisi, nei giorni scorsi salita alla ribalta della cronaca per i casi di Covid. La signora Maria Ciancaleoni ha festeggiato 101 anni e il sindaco Stefania Proietti le ha voluto fare una sorpresa, regalandole il gagliardetto e la spilla della città di Assisi, insieme a un biglietto di auguri a nome dell’amministrazione comunale. La nonna ultracentenaria, originaria a Rivotorto, è stata dipendente comunale e ha lavorato per una vita nelle scuole come bidella e cuoca. Alla fine foto ricordo con il gagliardetto e la spilla della sua città strette al petto.

