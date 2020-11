Superenalotto, centrato un "5" a Marsciano

06 novembre 2020 a

Due mesi dopo il SuperEnalotto sorride nuovamente all’Umbria. Giovedì 5 novembre a Marsciano è stato realizzato un "5" da 9.603,76 euro. La schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria ricevitoria di Ciotti Daniele, in via Madonna delle Grazie. Il jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 61,6 milioni e sarà nuovamente in palio con l'estrazione di sabato 7 novembre. In Umbria l'ultimo jackpot risale a settembre 2011, con 65 milioni vinti a Gubbio.



