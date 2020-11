Baschi, donna precipita in un burrone durante un'escursione in montagna. Vigili del fuoco in azione

06 novembre 2020 a

I vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto sono intervenuti, nel corso del primo pomeriggio di venerdì 6 novembre, nei boschi tra Civitella del Lago e Morre, nel territorio comunale di Baschi, per recuperare una donna che si è infortunata cadendo in un burrone. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri di Baschi e i militari forestali di Orvieto insieme alla Croce Rossa di Guardea. Si è alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco, arrivato da Arezzo, per accelerare il recupero della donna infortunata che è comunque rimasta sempre in contatto con i soccorritori attraverso il suo smartphone.

