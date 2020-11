Spacciavano nelle campagne di Gubbio, arrestati due giovani

06 novembre 2020 a

Due albanesi, con visto turistico a Mesola con un’auto a noleggio? I carabinieri del nucleo operativo e del radiomobile della compagnia di Gubbio hanno fiutato il marcio e hanno iniziato a seguirli, a spiarli e alla fine li hanno incastrati e arrestati con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice per le indagini preliminari ha confermato l’arresto e li ha fatti trasferire a Capanne.

In carcere ci sono finiti due cittadini albanesi di 22 e 27 anni che sono stati arrestati in flagranza per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Spacciavano droga nelle campagne di Gubbio.

