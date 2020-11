Perugia, badante si ubriaca sin dal mattino e abbandona gli anziani assistiti: scatta la denuncia per maltrattamenti

Ale.Ant. 06 novembre 2020 a

a

a

Doveva prendersi cura di due anziani, ma la badante, con il vizio dell'alcol e completamente ubriaca, li aveva abbandonati a se stessi, come riferisce la questura di Perugia. Per questo è scattata la denuncia. Gli agenti della squadra volante durante servizio di controllo del territorio, sono stati inviati in un'abitazione di Perugia a causa della richiesta di aiuto di una intera famiglia “vittima” della badante regolarmente assunta per prendersi cura di una coppia di anziani, genitori dei richiedenti. Arrivati sul posto i poliziotti sono stati accolti all’interno dell’appartamento dei due anziani dai loro figli e da un nipote, impegnato ad assistere la propria nonna, una donna del ’33. All’interno di una stanza matrimoniale gli agenti hanno appurato anche la presenza del coniuge della signora, un uomo anch’egli del ’33: era addormentato su di un letto da ospedale fornito di sponde per proteggere l’anziano. L’intero appartamento è risultato agli agenti in ordine e pulito, eccezion fatta per quello che riguardava una stanza con un letto singolo, chiusa a chiave, ad uso alloggio della badante dei due anziani signori, una cittadina romena di 44 anni in servizio in quella casa. Nella camera c'erano "cumuli di immondizia accatastati in varie parti, con vestiti, puliti e da lavare, ed altri effetti personali, frammisti e sparsi per il locale in questione", è scritto nella nota della questura. La badante era stesa sul letto in evidente stato confusionale "a causa della considerevole assunzione di alcool, percepibile a causa del fortissimo odore profuso in tutta la stanza". I poliziotti se ne sono accorti nonostante indossassero le mascherine. Alla richiesta degli agenti sul perché si fosse chiusa in camera e come mai in tarda mattinata fosse in quello stato anziché accudire i due anziani, come da contratto - per di più uno dei due malato terminale - la donna riferiva che quel giorno non aveva voglia di fare niente e dato che aveva bisogno di riposare preferiva restare nella sua stanza. Era talmente ubriaca da non reggersi in piedi e da non riconoscere i propri documenti. E' stato accertato che entrambi gli anziani assistiti necessitavano "di costanti cure e attenzioni da spalmare nell’intero arco della giornata in quanto non in grado di provvedere autonomamente ai propri fabbisogni anche più elementari". I familiari hanno spiegato ai poliziotti che all'inizio la badante si era mostrata sensibile e professionale,ma da alcune settimana sin dal mattino andava in cantina assumendo notevoli quantità di alcolici. Una volta identificata la donna ed appurato che a proprio carico pendevano precedenti di polizia come abbandono di incapaci, abbandono di minori, minacce e violazione di domicilio, è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.