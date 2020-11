Terni, arresti in casa per un pensionato di 78 anni condannato per violenza sessuale

06 novembre 2020 a

a

a

A Terni i carabinieri del comando stazione, giovedì 5 novembre, hanno notificato un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva ai domiciliari, emesso dal Tribunale. I militari dell’Arma hanno tratto in arresto un pensionato ternano di 78 anni, le cui iniziali sono C.C.. L’uomo deve espiare una pena detentiva di due anni di reclusione a seguito della condanna, diventata definitiva, per il reato di violenza sessuale che fu consumato nel 2012. L’arrestato è stato quindi condotto dai carabinieri di Terni presso il proprio domicilio per l'espiazione della condanna che dopo otto anni è passata in giudicato dopo i tre gradi di giudizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.