Terni, il postino di Maria De Filippi in giro per la città con la sua bicicletta. Selfie con l'ex tronista

Gianfranco Apicerni, il postino della trasmissione televisiva C’è posta per te condotta da Maria De Filippi, è stato avvistato a Terni, giovedì 5 novembre, tra ponte Carrara e lungonera in sella alla bicicletta che l’ha reso famoso al grande pubblico televisivo. Top secret sul motivo della trasferta a Terni dell’ex tronista di Uomini e donne. Se ne saprà di più in una delle prossime puntate del popolare programma televisivo in onda su Canale 5. La presenza del postino di Maria De Filippi, accanto ai cameraman, non è comunque passata inosservata e alcuni passanti l’hanno subito avvicinato per chiedergli un autografo e l'immancabile selfie.

