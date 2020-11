Covid, il fisico Luca Gammaitoni: "I segni positivi da cogliere per vedere il calo dei nuovi contagi verso lo zero"

06 novembre 2020 a

C’è chi coglie segni di cauto ottimismo nello scenario disegnato dall’epidemia in Umbria. Ma le fluttuazioni dei nuovi contagi ancora impongono di attendere per avere certezze. Luca Gammaitoni, docente di Fisica dell’Università di Perugia”, legge così la situazione: “Nei giorni scorsi l’epidemia ha mostrato segni di uscita dalla fase di crescita esponenziale - spiega -. Bisognerà però attendere i prossimi due o tre giorni per vedere se l’andamento raggiungerà il suo punto di massima crescita per iniziare poi a calare e arrivare, fra un mese, a contagi zero”.

Gammaitoni entra nel merito: “Il calo dei giorni scorsi sembrava diretto a raggiungere il cosiddetto punto di flesso, ovvero il tratto che nella curva a campana precede il vertice, quindi iniziare a scendere”.

Professore, quando potremo cogliere il vero miglioramento?

Nel caso in cui per alcuni giorni i nuovi contagi dovessero iniziare a scendere sotto i 500. Al contrario, se andassero verso gli 800 vorrebbe dire che saremo lontani dal poter vedere una ritirata del virus.

La sua teoria su cosa si basa?

Sull’andamento costante che hanno le epidemie in ogni epoca della storia dell’umanità. Tutte hanno presentano una curva a campana. Spesso anche ripetuta nel tempo. Infatti nella prima fase di questa epidemia abbiamo già superato una prima curva a campana, adesso siamo dentro a quella successiva.

Quali sono i tempi che contraddistinguono l’andamento di ogni curva?

Non c’è una regola fissa sui tempi né una legge su quante curve una epidemia può presentare.

Quando vedremo l’efficacia delle misure adottate?

Nell’arco di una settimana, dieci giorni. Bisogna dare tempo ai provvedimenti presi di arrivare a evidenziare dei risultati. Per questo non ha senso proporre nuove misure una di seguito all’altra. Bisogna procedere con gradualità e valutarne l’efficacia.

Come si determina la fine di una epidemia?

Soltanto con un vaccino.

Cosa dobbiamo fare in attesa dell’antidoto?

Non dobbiamo dare benzina al virus. Ovvero bisogna limitare al massimo le possibilità d i contagio: rispettare il distanziamento e utilizzare i dispositivi di protezione individuali. Non c’è altra strada.



