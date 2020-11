Perugia, studenti e professori protestano con una lezione all'aperto

06 novembre 2020 a

Studenti e insegnanti sabato 7 novembre a Perugia faranno lezione in piazza Italia di fronte a palazzo Cesaroni, sede della Regione. Lezioni all’aperto è infatti il titolo della protesta promossa dal comitato perugino Priorità alla scuola a cui aderisce l’associazione Altrascuola. I promotori chiedono per le superiori di primo e secondo grado il ritorno prima possibile alla didattica in presenza nelle modalità di massima sicurezza.

“Vogliamo che si garantisca finalmente e pienamente il diritto allo studio a tutte e tutti - riportano le associazioni aderenti all’iniziativa -, nelle scuole di ogni grado. Questo momento di didattica a distanza, nelle sue profonde contraddizioni e difficoltà, va superato al meglio e deve essere l’occasione di un profondo rifinanziamento e potenziamento a tutti i livelli della scuola”.

