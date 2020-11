Perugia, i commercianti del centro storico regalano l'iva: la mappa degli sconti

06 novembre 2020 a

Negozi, bar, pizzerie e ristoranti del centro storico di Perugia lanciano l’inizativa: “A novembre l’Iva te la regaliamo noi”. Per tutto il mese i clienti potranno usufruire del cosiddetto “bonus Iva” sulla merce acquistata, compresi i prodotti in asporto. Entriamo nel dettaglio: è previsto lo sconto del 10% in bar, ristoranti e pizzerie. E del 22% in tutti gli altri negozi. L’idea è venuta al Consorzio Perugia in centro insieme alle associazioni Confraternita del Sopramuro e Perusia Futura. “I negozi che esporranno la vetrofania Bonus Iva applicheranno gli sconti su determinati prodotti o categorie merceologiche. Hanno già aderito una quarantina di esercenti ma la lista è aperta”, specifica Gianluca Alimenti di Perugia in centro.

La mappa degli sconti

Corso Vannucci Andrei, Anilù, Bottini, Buonumori, Caffè Blu, Caffè Vannucci, Chisty, Crudo, Forghieri, Gastronomia umbra, Rastelli, Ristorante Pappabona, Snack Bar e Wally.

Piazza IV Novembre e piazza Danti Caffè Turreno, Damiano Parati, Lungarotti, Turan caffè.

Via Mazzini, via Danzetta, via Fani e via Baldo Base dolci, Caffè Mazzini, Carpano, G7, Galeazzi, Gusto, Mearini Fine Art, Reginella, Rita Bertolini, Stile Gioiello.

Via Bonazzi e via Masi Belia Gioielli e Lemmi.

Via Maestà delle volte e via dei Priori De Sanctis e Niba.

Via Baglioni, piazza Matteotti e via Oberdan Dandara, il Bistrot, Lucertini e Maya.



