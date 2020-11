Coronavirus, l'epidemiologo umbro: "Le zone? Serviva un lockdown per tre settimane"

Fra. Mar. 06 novembre 2020 a

Nel giorno in cui entra in vigore il Dpcm, che per l’Umbria non va a cambiare la sostanza dei provvedimenti già adottati dalla giunta regionale, se non per la chiusura dei centri commerciali anche di sabato e il coprifuoco alle ore 22, si attende il nuovo report settimanale dell’ISS. Il documento sul quale si basa proprio l’assegnazione della zona alle regioni, che ne decreta, a seconda della gravità, il grado di minore o maggiore libertà. E il report si basa su parametri che governo e regioni condividono ormai da maggio. In tutti 21 indicatori suddivisi in tre macrogruppi: il primo riguarda la raccolta dei dati Covid, il secondo la capacità di tracciamento, il terzo la tenuta degli ospedali. Ogni report si riferisce ai dati di fatto di due settimane prima, quindi risente di un certo ritardo, senza contare che alcuni indicatori, data la difficoltà enorme a gestire dei settori, come ad esempio il contact tracing, rischiano di essere non veritieri. In Umbria ci sono ritardi nel tracciamento che arrivano anche a 10 giorni. Che senso ha chiedere a un positivo chi aveva visto nei giorni precedenti alla positività quando è già passato tutto quel tempo?

Sui parametri adottati dal Governo è critico anche l’epidemiologo Fabrizio Stracci. “I limiti di questo sistema sono molti e la qualità non è mai stata migliorata. Senza contare che uno degli indicatori è l’Rt che però, è bene si sappia, non è una misura, ma una stima. Di quanto ogni persona possa contagiare. E’ una voce che somma a sua volta altre variabili, ma non è la sua media. E poi non mi sembra che stavolta ci sia una soglia meccanica che se oltrepassata fa scattare l’aggravamento delle misure”.

Ad ogni modo, secondo l’epidemiologo l’approccio è sbagliato e rischia di essere tardivo: “Si sarebbe dovuto chiudere tutto per tre settimane quando ancora non correvamo dietro al virus. Ora vediamo quel che succederà, ma per osservarne davvero gli effetti servono almeno 15 giorni”.



