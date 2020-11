Umbria, c'è l'accordo Regione -medici: faranno i tamponi ai loro pazienti

Fra. Mar. 06 novembre 2020 a

Verrà firmato stamattina, ma di fatto l’accordo tra Regione e medici di medicina generale per l’effettuazione di tamponi antigenici ai pazienti, è stato raggiunto. Stralciata la questione test a domicilio, sono stati invece stabiliti dei punti fermi. Soprattutto per i medici che hanno spazi ristretti o si trovano magari in condomini, verranno allestite tensostrutture da parte della Protezione civile o verranno indicati degli appositi spazi nei distretti in cui gli stessi medici potranno poi effettuare i tamponi ai loro pazienti. Non solo tamponi: i medici infatti aiuteranno anche nella questione tracciamenti che, sempre di più, nelle ultime settimane è andato in crisi. Ai pazienti verranno chieste liste di persone con cui si è venuti in contatto negli ultimi giorni. Il tutto, salvo problemi dell’ultimo minuto, dovrebbe entrare in funzione almeno dalla prossima settimana, se non altro per permettere la distribuzione di Dpi, tamponi e per individuare e allestire i punti in cui far effettuare i tamponi.



