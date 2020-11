Coronavirus, nuovo sopralluogo a Porta Sole: servirà per le terapie intensive

Fra. Mar. 06 novembre 2020 a

Nella corsa per rendere il “Piano salvaguardia” della Regione un progetto il più possibile operativo, e che dia, nel minor tempo possibile, posti letto aggiuntivi utili alla lotta al Covid, è in programma per stamattina un nuovo sopralluogo alla vecchia clinica di Porta Sole di piazza Michelotti. Dopo un primo sopralluogo avvenuto nei giorni scorsi alla presenza di tecnici della protezione civile e rappresentati della proprietà della struttura, il commissario ad acta all’emergenza Covid, ha inviato una richiesta ufficiale di <TB>acquisizione di disponibilità della ex clinica privata. Che dovrebbe avvenire in tempi molto rapidi.

Secondo quanto emerge, nella struttura di Porta Sole, la sanità regionale conta di ricavare diversi posti di terapia intensiva. Di base la struttura è dotata di 28 posti di degenza con gli attacchi per l’ossigeno e tre sale operatorie. Del piano di intervento con ulteriori posti letto, rispetto ai 576 annunciati, si è parlato ieri mattina in un incontro a Palazzo Donini, al quale hanno preso parte la presidente, Donatella Tesei, l’assessore, Luca Coletto, l’ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso e i direttori regionali, Claudio Dario e Stefano Nodessi Proietti.



