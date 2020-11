Covid, contagi in aumento tra gli anziani in ospizio. Nuove ordinanze del sindaco: 135 casi positivi a Orvieto

05 novembre 2020 a

“Riteniamo che le comunicazioni del sindaco non siano sufficienti. Troppo sporadiche e poco chiare. Omettono informazioni rilevanti di interesse pubblico. Non rendendo giustizia a tutte le strutture per anziani che, a Castel Giorgio, svolgono il proprio lavoro in modo scrupoloso e che sono sostegno economico di molte famiglie”. Così dal gruppo consiliare Progetto futuro per Castel Giorgio viene chiesto pubblicamente al primo cittadino, Andrea Garbini, di intervenire e chiarire la situazione che sta affrontando il paese dell'Alfina dove si contano 25 casi attualmente positivi, tutti ricompresi nell’ambito di una casa di riposo. È il dato più alto nell'Orvietano, dopo Orvieto che ha raggiunto i 135 positivi al Coronavirus. Giovedì 5 novembre il sindaco, Roberta Tardani, ha firmato 26 ordinanze di isolamento contumaciale domiciliare. Preoccupa l'andamento del contagio soprattutto in ambito familiare.

