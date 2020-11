Covid, la Regione chiama l'Esercito per l'ospedale da campo

06 novembre 2020 a

La Regione si affida all’Esercito per allestire un ospedale da campo in dieci giorni vicino al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia a Perugia, con trenta operatori militari compresi.

Giornata nera per l'Umbria: 11 morti in 24 ore e altri 768 positivi. Ancora 13 ricoveri

E’ questa la svolta che palazzo Donini vuole imprimere alla questione dell’ospedale da campo che rischia di non essere consegnato nei tempi previsti dalla ditta senese che si è aggiudicata la gara. Ieri mattina (giovedì 5 novembre) alcuni rappresentanti della task force regionale anti-Covid, hanno effettuato un sopralluogo nell’area adiacente alla pista dell’elisoccorso per verificare, insieme a graduati del Genio militare di Roma, spazi, tempi ed eventuali dislivelli da sanare per il montaggio delle tende militari, già utilizzate a Jesi per l’emergenza Covid.



