Terni, chiuso lo stabilimento Treofan. In 180 restano senza lavoro. Esplode la protesta degli operai

Messa in liquidazione e chiusura dello stabilimento Treofan del polo chimico di Terni. Lo ha annunciato, giovedì 5 novembre, il management aziendale nel corso della call conference del Mise, cancellando 60 anni di storia di un sito che ha visto nascere e sviluppare il film in polipropilene. Che la situazione stesse precipitando lo si era compreso dalle ultime mosse della multinazionale indiana Jindal. I lavoratori hanno organizzato un’assemblea con presidio alla presenza dei parlamentari umbri, del sindaco Leonardo Latini e dei rappresentanti istituzionali. Il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ha chiesto all’azienda di fare un passo indietro e di riprendere il confronto al più presto per salvare i 180 posti di lavoro a rischio, tra diretti e indiretti.

