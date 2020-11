Città di Castello, rubano 18 selle al centro ippico

06 novembre 2020 a

Tornano a colpire i ladri, che oltre a tre abitazioni visitano anche il centro ippico Caldese di Città di Castello da dove portano via 18 selle per un valore di 15 mila euro. I ladri insomma fanno il salto di qualità e si specializzano nel furto di selle, non in una azienda specializzata, bensì all’interno del maneggio della scuola di equitazione. Sono state rubate 18 selle, tra quelle della scuola di equitazione e quelle private degli allievi, per un valore che si aggira sui 15 mila euro. Nell'Altotevere segnalati un furto in abitazione a Promano e un altro a Umbertide, in via Roma. Non è andato a buon fine quello segnalato a Montecastelli.

