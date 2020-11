Foligno, chiuso il reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale: tre sanitari positivi

05 novembre 2020 a

Reparto Covid di Medicina d'urgenza dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno chiuso per la positività di tre operatori sanitari.

Una notizia che viene confermata dall'azienda Usl Umbria 2, che ha disposto la sanificazione dei locali “al fine da riprendere nel più breve tempo possibile le attività all'interno del reparto”.

Quest’ultimo, infatti, era stato parzialmente riconvertito ad area Covid e, al momento della chiusura, avvenuta all'inizio della settimana, ospitava dieci pazienti. Sette di questi, in via di guarigione, sono stati dimessi per proseguire il decorso della malattia nel proprio domicilio, i restanti tre sono stati trasferiti in un'altra area Covid del San Giovanni Battista.

