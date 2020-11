Coronavirus, giornata nera per l'Umbria: 11 morti in 24 ore e altri 768 positivi. Ancora 13 ricoveri

Fra.Mar. 05 novembre 2020 a

a

a

Bollettino molto pesante in Umbria: nella giornata di mercoledì 4 novembre sono infatti decedute 11 persone negli ospedali umbri. Accanto al dato drammatico dei decessi, mai così tanti in sole 24 ore, c'è quello dei contagi che, dopo un paio di giorni in cui se ne erano registrati meno, ieri sono tornati a salire: +768 su 4.768 tamponi analizzati. Quindi la percentuale del rapporto tra positivi e tamponi è del 16.1 % .Negli ospedali si registrano invece 13 nuovi ricoveri nelle corsie Covid dell'Umbria, e uno solo in rianimazione. Per cui, in tutto ci sono ora 369 ricoverati di cui 50 in terapia intensiva. Sono quindi attualmente positivi e 8.394 persone, mentre lo sono 12.824 dall'inizio della pandemia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.