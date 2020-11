Gubbio, le telecamere in piazza riprendono un ladro e due giovani che si drogano

05 novembre 2020 a

Ha forzato la porta ed è entrato probabilmente per rubare pochi spiccioli dalla gettoniera che regola il sistema d’ingresso ai bagni pubblici (per entrare serve una moneta da 50 centesimi). Si è intrattenuto all’interno soltanto per pochi minuti e quindi è uscito. Pensava di averla fatta franca ma l’occhio del “Grande fratello” lo ha immortalato. Stessa sorte per due giovani che proprio sotto le telecamere di videosorveglianza hanno usato sostanze stupefacenti. Le immagini registrate dalla telecamera in piazza San Giovanni a Gubbio hanno consentito di individuare il malvivente sia al momento di forzare la porta dei bagni i pubblici che erano stati chiusi perché precedentemente danneggiati e sia al momento di uscire. Si tratta di un giovane eugubino che dovrà rispondere di vari reati, mentre i due intenti a usare droga sono risultati essere residenti a Gualdo Tadino.

