Coronavirus, il presidente della Cei, Bassetti è in condizioni stazionarie

Il cardinale, Gualtiero Bassetti, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Perugia, è in condizioni stazionarie. Lo riferisce una nota stampa dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. Nel bollettino medico viene specificato che "il Cardinale è collaborante. Continuano tutte le terapie mediche del caso nonché il monitoraggio multiparametrico e il supporto ventilatorio non invasivo". Il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, è stato ricoverato nei giorni scorsi in terapia intensiva dopo un aggravamento delle sue condizioni sopraggiunte a qualche giorno di distanza dal ricovero in ospedale. In queste ore sono tantissime le dimostrazioni di solidarietà nei suoi confronti. In particolare, un gruppo di quindici giovani della Pastorale universitaria dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, guidata da don Riccardo Pascolini, si è ritrovato poco dopo le 9 di mattina, nella cattedrale di San Lorenzo, per raccogliersi in preghiera per il loro pastore, il cardinale Gualtiero Bassetti, per tutti i malati di Covid-19 e per gli operatori sanitari che si prendono cura di loro. Gli universitari, accompagnati da don Pascolini, hanno iniziato il loro pellegrinaggio a piedi verso Assisi (dove giungeranno nel pomeriggio presso la Basilica inferiore di San Francesco), dopo aver sostato in raccoglimento davanti alla splendida immagine della Madonna delle Grazie, tanto cara e venerata dai fedeli, dipinta da un allievo del Perugino su una delle colonne della navata centrale della cattedrale.

