Terni, discarica di Valle. Il pubblico ministero chiede l'assoluzione dell'ex sindaco Di Girolamo e di altri 16 imputati

05 novembre 2020 a

a

a

A Terni il pubblico ministero, Marco Stramaglia, ha chiesto l’assoluzione dei 17 imputati coinvolti nell’inchiesta sull’aggiudicazione del servizio di smaltimento del percolato della discarica di vocabolo Valle da parte del Comune. La richiesta è stata avanzata in Tribunale nel corso della mattinata di giovedì 5 novembre. Il pm non ha ravvisato alcun elemento soggettivo a fondamento dei reati che a suo tempo erano stati ipotizzati. Gli imputati sono l’ex sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, gli assessori che componevano le sue due giunte e due ex dirigenti di palazzo Spada. Il 19 novembre si ritornerà in aula con le arringhe dei difensori dei 17 imputati mentre la sentenza del Tribunale di Terni è attesa per il prossimo 7 dicembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.