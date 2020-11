Amelia, ragazzi in centro senza mascherina. Il sindaco: “Mettono a rischio la salute dei loro nonni. La prossima volta chiamerò i carabinieri”

05 novembre 2020 a

Assembramenti di ragazzi senza mascherina in piazzale Boccarini, nel centro storico di Amelia. Li ha segnalati, mercoledì 4 novembre, il sindaco di Amelia, Laura Pernazza. “Erano una ventina e tutti senza mascherina. Li ho avvisati del fatto che - afferma il sindaco - la prossima volta sarebbero arrivati i carabinieri con tutte le conseguenze del caso . Ho spiegato loro i risvolti che i loro atteggiamenti irresponsabili possono avere per loro, ma soprattutto per i loro nonni. Ai genitori ho chiesto di sensibilizzare i propri figli su questi problemi. Rivolgo un appello a tutti perché ognuno deve fare la propria parte, non costringeteci a fare i verbali e soprattutto non vi lamentate se vi faccio una ramanzina, ne va della salute di tutti. Potrei anche adottare un’ordinanza di chiusura della piazza, ma non risolverei il problema perché - conclude - i ragazzi poi si sposterebbero da un’altra parte”.

