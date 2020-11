Omicidio Mez, Amanda sulle elezioni in America: "Qualsiasi cosa accada, non può essere peggio dei 4 anni di studio in Italia"

05 novembre 2020 a

“Qualunque cosa accada, i prossimi quattro anni non possono essere così male come quei quattro anni di studio all’estero che ho fatto in Italia, giusto?”. A scriverlo su Twitter è Amanda Knox, che commenta così l’andamento dello spoglio per l’elezione del presidente degli Stati Uniti. Il tweet dell’americana, accusata poi assolta per il delitto di Meredith Kercher durante i suoi studi a Perugia, è diventato subito ’trend topic’ su Twitter. A risponderle, tra gli altri, anche la giornalista Selvaggia Lucarelli. “Potrebbero essere peggiori, sì -scrive la Lucarelli- Potrebbero assomigliare alla conclusione degli anni di studio in Italia di Meredith”. Meredith Kercher è morta il 1 novembre del 2007 a Perugia, nel casolare di via della Pergola numero. Per l'omicidio è stato condannato in via definitiva con rito abbreviato il cittadino ivoriano Rudy Guede come unico responsabile. Knox e Raffaele Sollecito hanno visto annullate senza rinvio le condanne nel 2015 dalla la quinta sezione penale della Corte di cassazione.

