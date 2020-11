Emergenza Covid in Umbria, nuovi positivi a quota 496. Balzo dei guariti a +221, sei i decessi

Ale.Ant. 04 novembre 2020 a

Sono 496 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore, in base all'aggiornamento della Regione effettuato alle ore 8 di mercoledì 4 novembre. I tamponi effettuati nell'ultimo giorno monitorato sono stati 3.985 (311.270 dall'inizio della pandemia). Il tasso di positivi sui tamponi si colloca al 12,4%. Sono sei i nuovi decessi, i morti in totale arrivano a 154. Balzo dei guariti: +221 in 24 ore. Quasi il doppio della media degli ultimi giorni. I nuovi ricoveri sono tre (356 in tutto), di cui uno in rianimazione. Sono 49 le terapie intensive occupate da pazienti Covid. Gli attualmente positivi salgono di 269 unità (7.841 in totale): il saldo tra nuovi contagi e nuovi guariti scende sotto quota 300.

