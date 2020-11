Covid, a Perugia la polizia chiude due locali notturni. I clienti trovati a intrattenersi con le ragazze del night

04 novembre 2020 a

Due locali di intrattenimento notturno sono stati chiusi a Perugia, dalla squadra della polizia amministrativa della questura. In particolare, nei confronti del primo dei due locali, a settembre era stata già disposta la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo nonché di somministrazione di alimenti e bevande.



Nonostante questo e nonostante le disposizioni in materia di Covid -19, all’arrivo dei poliziotti erano presenti dieci clienti che venivano intrattenuti da alcune ragazze.



Per questo motivo, è dunque scattata la chiusura del locale per cinque giorni, oltre alla contestazione di sanzioni amministrative per importi che vanno da 400 a 3.000 euro, nonché il deferimento del titolare all’autorità giudiziaria.



Il secondo locale di intrattenimento notturno è stato ugualmente chiuso per 5 giorni con analoga sanzione amministrativa in quanto, nonostante le vigenti disposizioni anti contagio, all’arrivo dei poliziotti all’interno del locale erano presenti alcune ragazze che intrattenevano sedici clienti.

