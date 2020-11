Muore camionista nel tamponamento tra due tir sul tratto umbro dell'autostrada del Sole. Traffico in tilt

La vittima è un autista straniero che si è schiantato contro un altro autoarticolato fermo sulla corsia d'emergenza

Un camionista è morto in un incidente sul tratto umbro dell'autostrada del sole poco dopo le 8 di venerdì 4 novembre 2020.

La tragedia è avvenuta a circa un chilometro del casello di Orvieto ed ha visto coinvolti due autoarticolati. Secondo una prima ricostruzione, uno dei mezzi pesanti, che trasportava gasolio, condotto da un autista straniero, ha violentemente tamponato un altro tir fermo sulla corsia di emergenza.

A perdere la vita è stato il conducente della cisterna. Sul posto numerose pattuglie della polizia stradale Orvieto, per gli accertamenti, oltre ai vigili del fuoco e al 118. Il traffico è stato bloccato e si è creata una fila di almeno sei chilometri.

Autostrade per l'Italia fa sapere che gli utenti diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, possono seguire le indicazioni per Fabro scalo-Ficulle, percorrere la SP 152 Umbro Casentinese e rientrare in autostrada alla stazione di Orvieto.

