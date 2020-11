Narni: benzinaio picchiato e rapinato, indagini dei carabinieri sull'auto usata dai banditi e sui loro spostamenti

Le modalità e l'alto rischio di essere notati, visto che il colpo è stato messo a segno alle 18 di domenica, fanno pensare che si tratti di una banda di passaggio

Cesare Antonini 04 novembre 2020 a

a

a

Sono molte le piste investigative aperte e le ipotesi concrete su cui sta la lavorando il reparto operativo dei carabinieri di Terni per individuare i quattro banditi che domenica 1 novembre, intorno alle 18, hanno rapinato il gestore di una stazione di servizio di Berardozzo, a Narni, a due passi dal centro storico. Indizi, testimonianze e un lavoro molto attento sull'auto dei ladri e sugli spostamenti degli stessi, sembrano essere le tracce su cui le forze dell'ordine stanno lavorando.

Come abbiamo avuto modo di raccontare appena successo il fatto, il titolare era passato a prelevare l'incasso della giornata. In molti pagano ancora cash nonostante le colonnine dei self service accettino carte di debito e credito, e l'incasso era intorno ai 1.500 euro. Uno dei quattro malviventi lo ha aggredito nell'ufficio del distributore, quindi è arrivato un secondo e poi un terzo, col quarto ladro a fare da “palo” in auto per poi schizzare via.

Tutta la colluttazione e la rapina, però, è stata vista benissimo dai vicini che hanno gridato aiuto, chiamato i soccorsi e urlato agli aggressori di lasciar perdere il benzinaio. Secondo le prime ricostruzioni proprio le modalità di agire, l'orario e il grande rischio che molti testimoni potessero vedere, gli inquirenti sono portati a pensare ad un fatto occasionale più che a una banda che stava studiando le mosse dei gestori. Anche perché gli orari del prelievo sono sempre differenti ed è difficile capire il momento giusto.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.