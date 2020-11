Voragine sul raccordo Terni-Orte, due mesi di lavori dell'Anas per riaprire il tratto di strada

Il Comune della località laziale ha chiesto il ripristino di un senso unico di marcia in direzione Terni, sistemando la corsia opposta di dove si è creata l'enorme buca

Voragine aperta sul raccordo Terni-Orte, due mesi per la conclusione dei lavori e la riapertura della strada, attualmente chiusa dopo il cedimento che si è verificato il 20 ottobre 2020, e che solo per un miracolo non ha causato gravissime conseguenze per le auto in transito, una delle quali l’ha schivata miracolosamente.

E’ questo quanto ha reso noto l’Anas al Comune di Orte, sul cui territorio ricade per poche decine di metri la buca, causata dal cedimento della sede stradale, anche se in realtà si è proprio ali limite con quello di Narni, e quindi con la provincia di Terni.

Intanto, comunque, l’amministrazione comunale della località del Viterbese si fa carico delle preoccupazioni delle aziende operanti lungo il tratto del raccordo autostradale Terni–Orte e lamenta la complessità e le tempistiche nell’affrontare i necessari lavori di ripristino da parte dell’Anas. Il dissesto, che ha aperto una voragine profonda circa quattro metri, non è in nessun modo imputabile alle amministrazione comunali, tengono a precisare dal Comune di Orte, quello forse più penalizzato dai disagi causati dalla chiusura della strada specie per la popolazione residente nel quartiere Caldare e per le decine di migliaia di persone che ogni giorno transitano per lo snodo stradale e autostradale. Ingenti anche le ricadute economiche che il dissesto rischia di arrecare al tessuto produttivo locale.

Così il Comune laziale, come detto, ha interpellato l’Anas ed è emerso che sarebbe in fase di studio un progetto per i necessari lavori di ripristino dell’arcata sottostante la carreggiata stradale, lavoro che però richiederebbe tempi non inferiori ai 60 giorni. Si tratta però di tempistiche non compatibili con le necessità impellenti delle aziende operanti nella zona. Anche l’Arma dei carabinieri ha espresso perplessità e preoccupazione per le attuali soluzioni viarie adottate dall’Anas, che potrebbero creare situazioni di pericolo oltre che di un ulteriore congestionamento del traffico. Al fine di scongiurare gli effetti più gravi che deriverebbero dal prolungamento della chiusura stradale che metterebbero in seria difficoltà almeno 50 famiglie, il Comune di Orte invoca interventi urgenti che possano consentire, da un lato, la riapertura delle attività, e dall’altro lo snellimento del traffico.

La proposta è di procedere al ripristino di un senso unico di marcia in direzione Terni che consenta di ricollegare e riattivare le attività presenti attraverso una messa in sicurezza della corsia opposta a quella danneggiata con opere, anche di tipo provvisionale, che siano in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza e, al contempo, consentire lo svolgimento delle attività di riparazione delle corsie relative al senso di marcia danneggiato con i tempi necessari. Si pensa ad esempio a un rinforzo del piano stradale, oppure alla possibilità di infiltrazioni che possano stabilizzare con maggior efficacia le corsie non interessate dal dissesto, oppure ad altre tecniche del repertorio specialistico Anas che siano in grado di mettere in sicurezza una porzione della carreggiata su cui poter instaurare un senso di marcia temporaneo verso Terni.

